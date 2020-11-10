Обновление смартфонов с Android грозит россиянам утечкой данных

Эксперт предостерег от скачивания прошивок из интернета Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

При перепрошивке смартфона на Android россияне могут получить вирусы вместе с обновлением. Такие случаи уже бывали на практике, рассказал URA.RU хакер, специалист по информационной и компьютерной безопасности и программист Сергей Вакулин.

«Если мы будем перепрошивать Android скачанной в интернете неофициальной прошивкой, то в ней самой могут быть уже встроены скрипты, которые будут передавать информацию о пользователе. Мне как-то принесли телефон, и на нем одно и то же приложение постоянно устанавливалось. Заходя в него, мы передавали данные, геолокацию и т. д.», — объясняет Вакулин. Оказалось, что смартфон был перепрошит как раз не заводской прошивкой. Внутри ее кода и находилась эта автоматическая установка приложения.

Хакер отметил, что Android — более подверженная вирусам операционная система, чем ее главный конкурент iOS. На устройствах с iOS крайне трудно поставить неофициальную прошивку.