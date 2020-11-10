Обновление смартфонов с Android грозит россиянам утечкой данных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый Samsung Galaxy Z Flip. Екатеринбург, телефон, смартфон, раскладушка, samsung, складной телефон, samsung galaxy z flip
Эксперт предостерег от скачивания прошивок из интернета Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

При перепрошивке смартфона на Android россияне могут получить вирусы вместе с обновлением. Такие случаи уже бывали на практике, рассказал URA.RU хакер, специалист по информационной и компьютерной безопасности и программист Сергей Вакулин.

«Если мы будем перепрошивать Android скачанной в интернете неофициальной прошивкой, то в ней самой могут быть уже встроены скрипты, которые будут передавать информацию о пользователе. Мне как-то принесли телефон, и на нем одно и то же приложение постоянно устанавливалось. Заходя в него, мы передавали данные, геолокацию и т. д.», — объясняет Вакулин. Оказалось, что смартфон был перепрошит как раз не заводской прошивкой. Внутри ее кода и находилась эта автоматическая установка приложения.

Хакер отметил, что Android — более подверженная вирусам операционная система, чем ее главный конкурент iOS. На устройствах с iOS крайне трудно поставить неофициальную прошивку.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...