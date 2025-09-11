«Голая вечеринка» оставила Ивлееву без заработка

Блогер Анастасия Ивлеева потеряла свыше 1,2 миллиона подписчиков и лишилась до 400 миллионов рублей годового дохода после скандала, связанного с так называемой «голой вечеринкой». После этого большинство рекламодателей прекратили сотрудничество с Ивлеевой, а сама она оказалась в статусе персоны нон грата. Такими данными делятся журналисты российского портала Forbes.
«Блогер Анастасия Ивлеева потеряла более 1,2 млн подписчиков и до 400 млн рублей годового дохода после „голой вечеринки“», — пишет СМИ. Их данные основаны на опросе экспертов. Как сообщил источник, близкий к окружению блогера, на некоторое время она была вынуждена жить за счет накопленных сбережений.
В 2025 году Ивлеева начала возвращаться к публичной деятельности. В мае текущего года личный telegram-канал Ивлеевой, ранее известный как «Настя Ивлеева», был преобразован в авторское медиа под названием «Настежь», где публикуются новости с редакционными комментариями. Однако сразу после запуска нового проекта началась массовая отписка подписчиков. Как отметил контент-продюсер и автор книги «История российского видеоблогинга» Евгений Гуцал, аудитория ожидала формат личного блога, а не очередного информационного ресурса. В настоящее время на канал подписаны 397 тысяч пользователей.
