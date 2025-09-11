11 сентября 2025

«Хороший парень»: Расторгуев охарактеризовал SHAMANа

Расторгуев назвал SHAMANа хорошим парнем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расторгуев и SHAMAN вместе работали над этно-оперой «Князь Владимир»
Расторгуев и SHAMAN вместе работали над этно-оперой «Князь Владимир» Фото:

Народный артист РФ Николай Расторгуев назвал певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, хорошим парнем и младшим товарищем. Об этом он рассказал на юбилейном концерте Ларисы Долиной «В кругу друзей».

«SHAMAN — хороший парень. Он мой младший товарищ», — отметил Расторгуев в разговоре с «Пятым каналом». Артисты вместе работали над этно-оперой «Князь Владимир», где Расторгуев исполнял роль воеводы Федора, а Дронов — князя Владимира. Однако оба покинули проект: Расторгуева заменил его сын Павел, а роль князя досталась певцу и танцору Даниилу Благову.

В настоящее время SHAMAN ведет подготовку к выступлению на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в Москве. В этом году «Интервидение-2025» объединит исполнителей из свыше 20 государств. Финальный этап конкурса пройдет 20 сентября 2025 года на современной площадке Live Arena в Подмосковье. Победителю шоу будет вручен главный приз в размере 30 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народный артист РФ Николай Расторгуев назвал певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, хорошим парнем и младшим товарищем. Об этом он рассказал на юбилейном концерте Ларисы Долиной «В кругу друзей». «SHAMAN — хороший парень. Он мой младший товарищ», — отметил Расторгуев в разговоре с «Пятым каналом». Артисты вместе работали над этно-оперой «Князь Владимир», где Расторгуев исполнял роль воеводы Федора, а Дронов — князя Владимира. Однако оба покинули проект: Расторгуева заменил его сын Павел, а роль князя досталась певцу и танцору Даниилу Благову. В настоящее время SHAMAN ведет подготовку к выступлению на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в Москве. В этом году «Интервидение-2025» объединит исполнителей из свыше 20 государств. Финальный этап конкурса пройдет 20 сентября 2025 года на современной площадке Live Arena в Подмосковье. Победителю шоу будет вручен главный приз в размере 30 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...