«Хороший парень»: Расторгуев охарактеризовал SHAMANа

Народный артист РФ Николай Расторгуев назвал певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, хорошим парнем и младшим товарищем. Об этом он рассказал на юбилейном концерте Ларисы Долиной «В кругу друзей».
«SHAMAN — хороший парень. Он мой младший товарищ», — отметил Расторгуев в разговоре с «Пятым каналом». Артисты вместе работали над этно-оперой «Князь Владимир», где Расторгуев исполнял роль воеводы Федора, а Дронов — князя Владимира. Однако оба покинули проект: Расторгуева заменил его сын Павел, а роль князя досталась певцу и танцору Даниилу Благову.
В настоящее время SHAMAN ведет подготовку к выступлению на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который состоится в Москве. В этом году «Интервидение-2025» объединит исполнителей из свыше 20 государств. Финальный этап конкурса пройдет 20 сентября 2025 года на современной площадке Live Arena в Подмосковье. Победителю шоу будет вручен главный приз в размере 30 миллионов рублей.
