11 сентября 2025

Уликой в деле о теракте на «Северном потоке» стал штраф за превышение скорости

Лихачество таксиста стало ключевой уликой в расследовании теракта
Лихачество таксиста стало ключевой уликой в расследовании теракта

Штраф за превышение скорости, выписанный таксисту, помог немецким следователям установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток». Камера зафиксировала автомобиль, в котором, как выяснилось, ехала команда диверсантов после совершения теракта. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Команда диверсантов наняла ничего не подозревающего таксиста, чтобы он отвез их в Германию после совершения теракта. По счастливой случайности его машина была снята камерой фиксации скорости из-за превышения», — говорится в материале Telegraph.

Отмечается, что следователи нашли водителя такси, который дал описание пассажиров. Несмотря на то что подозреваемые использовали поддельные паспорта при въезде в ФРГ, снимки с пограничных камер позволили сопоставить их с полученными данными и установить личности преступников.

Ранее телеканал RT сообщал, что американский журналист Сеймур Херш, известный своим расследованием о причастности США к подрыву «Северного потока», впервые прокомментировал версию о роли украинца. Он заявил: «Я написал то, что написал», отметив, что США готовили диверсию еще до начала спецоперации России. 

