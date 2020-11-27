Вакцина на основе кори — «живая» вакцина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» готовит вакцину, которая будет защищать сразу от кори и коронавируса. Пептидная вакцины от COVID-19 разрабатывается в научном центре отдельно. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Препарат против COVID-19 на основе рекомбинантного вируса кори относится к векторным, живым вакцинам. Он базируется на безопасном высокоаттенуированном штамме „Ленинград-16“ вируса кори, который разрешен для применения среди детей», — цитирует его издание «Ведомости». Сообщается также, что исследования препарата на хомяках, чувствительных к SARS-CoV-2, уже начаты.

26 ноября в правительстве сообщили, что некоторые россияне смогут привиться от COVID-19 другой российской вакциной — «Спутник V» центра Гамалеи — до новогодних праздников, хотя дата начала массовой вакцинации пока неизвестна. Процедура будет добровольной, сообщают «Дни.ру». Кроме того, Венгрия массово закупит эту вакцину для своих граждан, пишет « Утро.ру ».