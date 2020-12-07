Климатолог: почему в Россию могут прийти бесснежные зимы

Бесснежные зимы в России могут наступить в 2060-х годах из-за глобального потепления. Об этом рассказал российский климатолог, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
«На европейской территории России бесснежные зимы целиком можно будет ожидать где-то в 2070 — 2080-х годах. В 2060-х — через 30−40 лет», — цитирует «Ридус» Семенова. Он считает, что такая ситуация возможна из-за выброса парниковых газов в атмосферу. Они вызывают глобальное потепление, рассказал ученый.
Семенов рассказал, что в ближайшие годы климат в России не изменится кардинально. Он подчеркнул, что в Сибири снег продолжит выпадать даже через 40 лет. Однако бесснежная часть Сибири увеличится, уверен климатолог.
Ранее кандидат географических наук, климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что в ближайшие годы Россия столкнется с большим количеством природных аномалий. Это связано с изменением погодных условий, считает она.
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