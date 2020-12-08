Коронавирус снизил доходность пенсионных накоплений

Пандемия коронавируса связанные с ней экономические проблемы не позволят негосударственным пенсионным фондам (НПФ) получить ожидаемую в начале 2020 года доходность. К такому выводу пришли эксперты Национального рейтингового агентства (НРА).
«Пандемия нанесла удар по пенсионным накоплениям. Если в начале года эксперты ожидали, что доходность от их размещения в 2020-м составит 7,5-10%, то сейчас оценка снижена до 5,5-6,5%. <…>. На следующий год ожидания также невысоки — до 6-7%. Из-за моратория на пенсионные накопления, который продлен до 2023 года, только доходность от инвестирования позволяет средствам на счетах граждан расти», — пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор НРА.
Издание отмечает, что в прошлом году средняя доходность от инвестирования по всем фондам составляла 10,7%. На этом значении и строился первоначальный прогноз, который позже был скорректирован из-за пандемии. Сейчас, по оценке Центробанка, среднее значение за девять месяцев составляет порядка 6,4%, а с учетом вознаграждений управляющим компаниям, спецдепозитарию — 5,7%.
Начиная с 2014 года, в РФ введен мораторий на пенсионные накопления. Они становятся частью страховой пенсии и идут на выплаты пенсионерам. Единственной возможностью увеличить накопления является инвестирование уже сформированных средств. 8 декабря, как напоминает RT, президент России Владимир Путин подписал закон, которым продлевается заморозка накопительной пенсии до конца 2023 года.
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