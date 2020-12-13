На российских стройках мигрантов хотят заменить на женщин

Женщинам в России с 1 января 2021 года разрешат выполнять тяжелую работу на стройке. Об этом заявили партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский. Женщины смогут заменить работающих на объектах мигрантов, считают эксперты.
«В действующий перечень включен ряд ремонтно-строительных работ, при выполнении которых запрещается использование труда женщин. [С 1 января 2021 года] этот раздел исключен», — цитирует РИА «Новости» Сосновского. Он подчеркнул, что женщин с 2021 года будут привлекать для работ со строительно-монтажным пистолетом. Также женщинам разрешат арматурные и плитоломные работы.
Сосновский добавил, что компании не должны привлекать женщин на работы, связанные с подъемом тяжелых предметов. Он рассказал, что переносить тяжести вручную могут только мужчины. Однако женщины станут чаще работать на стройках, несмотря на гендер, считает эксперт. Это связано с внедрением в данную область высоких технологий.
Глава Национального объединения строителей Антон Глушков рассказал изданию, что это нововведение позволит снизить количество мигрантов на строительных объектах. Вместо них начнут работать женщины, считает он.
Ранее режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал идею равноправия мужчин и женщин. ОН назвал меморандум о гендерном равноправии, заключенный между Каннским и Берлинским кинофестивалями, «трагическим стремлением к «справедливости».
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