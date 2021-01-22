Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент России пообщался с главой Евросовета — пресс-секретаря Навального арестовали — агентство связи будет ликвидировано — Кипр открывает границы для всех стран — отели в частных домах хотят легализовать. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22 января — в обзоре URA.RU:

Путин пообщался с главой Евросовета

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В частности, политики обсудили арест блогера Алексея Навального.

Арестована пресс-секретарь Навального

Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш получила девять суток ареста за, то, что призывала граждан участвовать в несанкционированном митинге 23 января.

В то же время в Кремле заявили, что к акции протеста призывают провокаторы, а силовики уже принимают меры.

В СК заявили о возбуждении уголовного дела по факту призывов к детям выйти на митинги.

Уволен глава Россвязи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 21 января освободил от должности Олега Духовницкого — главу Федерального агентства связи, так как данное ведомство будет ликвидировано. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Для госслужащих снимут возрастные ограничения

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрения в Госдуму законопроект, согласно которому для госслужащих, назначенных главой государства, снимаются ограничения по возрасту.

Кипр открывает границы для всех стран

Туристы из всех стран мира смогут с 1 марта без ограничений посетить Кипр. Об этом в эфире государственного канала СуВС заявил замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

Авиаперевозчики просят денег у государства

Авиакомпании просят правительство РФ выделить 53 млрд рублей в качестве субсидий. Эти средства пойдут на зарплаты авиационному персоналу, лизинг и оплату стоянки простаивающих самолетов.

Эксперты заявили о росте аренды жилья

Стоимость аренды квартир вырастет на 13% после принятия закона, который контролирует данную сферу. Об этом рассказал URA.RU специалист по сделкам с недвижимостью Кирилл Манаенков.

Отели в частных домах могут легализовать

Минсельхоз поддержал идею о легализации гостиниц в частных домах. Об этом журналистам рассказала член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

Рестораторам хотят отменить НДС

Мэрия Москвы выступила с предложением к правительству России снизить или отменить налог на добавленную стоимость для ресторанного бизнеса.