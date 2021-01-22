Самое важное в России и мире на 22 января. Путин обсудил арест Навального с главой ЕС, за протестные призывы к детям будут наказывать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, телефон, кабинет, разговор по телефону, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент России пообщался с главой Евросовета — пресс-секретаря Навального арестовали — агентство связи будет ликвидировано — Кипр открывает границы для всех стран — отели в частных домах хотят легализовать. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22 января — в обзоре URA.RU:

Путин пообщался с главой Евросовета

  • Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В частности, политики обсудили арест блогера Алексея Навального.

Арестована пресс-секретарь Навального

Уволен глава Россвязи

  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 21 января освободил от должности Олега Духовницкого — главу Федерального агентства связи, так как данное ведомство будет ликвидировано. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Для госслужащих снимут возрастные ограничения

  • Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрения в Госдуму законопроект, согласно которому для госслужащих, назначенных главой государства, снимаются ограничения по возрасту.

Кипр открывает границы для всех стран

  • Туристы из всех стран мира смогут с 1 марта без ограничений посетить Кипр. Об этом в эфире государственного канала СуВС заявил замминистра туризма страны Саввас Пердиос.

Авиаперевозчики просят денег у государства

  • Авиакомпании просят правительство РФ выделить 53 млрд рублей в качестве субсидий. Эти средства пойдут на зарплаты авиационному персоналу, лизинг и оплату стоянки простаивающих самолетов.

Эксперты заявили о росте аренды жилья

  • Стоимость аренды квартир вырастет на 13% после принятия закона, который контролирует данную сферу. Об этом рассказал URA.RU специалист по сделкам с недвижимостью Кирилл Манаенков.

Отели в частных домах могут легализовать

  • Минсельхоз поддержал идею о легализации гостиниц в частных домах. Об этом журналистам рассказала член комитета по социальной политике Светлана Бессараб.

Рестораторам хотят отменить НДС

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...