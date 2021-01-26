Объяснена уязвимость пожилых людей перед легочными инфекциями

Уязвимость пожилых людей перед легочными инфекциями объясняется уменьшением количества клеток иммунитета, хранящих информацию о ранее действовавших антигенах. Это показали результаты исследования группы австралийских ученых.
«Исследование показало, что значительная часть иммунных клеток остаются стабильными на протяжении всей жизни, однако количество CD8+ Т-клеток памяти (клеток, хранящих информацию о ранее действовавших антигенах и формирующих вторичный иммунный ответ) снижается», — цитирует
В середине января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России больных гриппом уже нет. По ее словам, такого раньше не случалось.
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