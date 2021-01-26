26 января 2021

Объяснена уязвимость пожилых людей перед легочными инфекциями

© Служба новостей «URA.RU»
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Ученые из Австралии выяснили, почему пожилые люди более уязвимы перед гриппом и другими легочными инфекциями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уязвимость пожилых людей перед легочными инфекциями объясняется уменьшением количества клеток иммунитета, хранящих информацию о ранее действовавших антигенах. Это показали результаты исследования группы австралийских ученых.

«Исследование показало, что значительная часть иммунных клеток остаются стабильными на протяжении всей жизни, однако количество CD8+ Т-клеток памяти (клеток, хранящих информацию о ранее действовавших антигенах и формирующих вторичный иммунный ответ) снижается», — цитирует News.ru выводы команды исследователей во главе с Линдой Уоким из Мельбурнского университета. По их мнению, основная причина уязвимости пожилых людей для лёгочных инфекций заключается в истощении патогеноспецифических Т-клеток в лёгких, что приводит к ослаблению раннего противовирусного иммунного ответа.

В середине января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России больных гриппом уже нет. По ее словам, такого раньше не случалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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