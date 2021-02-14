Жириновский дал совет, как избежать безответной любви

Жириновский рассказал, как избежать безответной любви Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал молодым людям смело делать первый шаг для знакомства с девушками. По его мнению, это поможет избежать безответной любви.

«Совет молодым людям: если вам понравилась девушка — не стесняйтесь знакомиться и общаться. Пока вы стесняетесь и думаете, как к ней подойти, ей понравится другой мальчик, и вы получите безответную любовь. Не стесняйтесь, всё будет хорошо», — написал политик в Twitter.

Год назад Жириновский заявил, что любви не существует. По его мнению, молодоженам хорошо живется вместе только один месяц, а потом начинаются конфликты. Причиной ссор могут стать денежные разногласия, неприятие важных для другого супруга вещей, например, питомцев, считает политик. Существенной проблемой во взаимоотношениях молодых является ревность и побои, считает политик. Однако спешить разводиться, по словам Жириновского, не стоит — лучше разъехаться, тогда «все сразу наладится».