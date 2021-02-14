14 февраля 2021

Жириновский дал совет, как избежать безответной любви

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Жириновский рассказал, как избежать безответной любви Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал молодым людям смело делать первый шаг для знакомства с девушками. По его мнению, это поможет избежать безответной любви.

«Совет молодым людям: если вам понравилась девушка — не стесняйтесь знакомиться и общаться. Пока вы стесняетесь и думаете, как к ней подойти, ей понравится другой мальчик, и вы получите безответную любовь. Не стесняйтесь, всё будет хорошо», — написал политик в Twitter.

Год назад Жириновский заявил, что любви не существует. По его мнению, молодоженам хорошо живется вместе только один месяц, а потом начинаются конфликты. Причиной ссор могут стать денежные разногласия, неприятие важных для другого супруга вещей, например, питомцев, считает политик. Существенной проблемой во взаимоотношениях молодых является ревность и побои, считает политик. Однако спешить разводиться, по словам Жириновского, не стоит — лучше разъехаться, тогда «все сразу наладится».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...