Юрист рассказала, как изменится выплата пенсий с 1 мая

Ветераны ВОВ получат единовременные выплаты ко Дню Победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Размер пенсий и график их выплат изменятся с 1 мая. Доплаты пересчитают для бывших членов экипажей судов гражданской авиации и сотрудников угольной промышленности, рассказала юрист Оксана Красовская.

Сумму дополнительного соцобеспечения пересчитают для пилотов, штурманов и некоторых категорий инженеров. Как рассказала Life.ru ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская, они получают ежемесячные доплату за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателем. Стаж у мужчин должен быть не менее 25 лет, а у женщин — не менее 20 лет. Если человек ушел из гражданской авиации по состоянию здоровья, он все равно может получать выплаты. По словам Оксаны Красовской, для этого выслуга члена экипажа должна быть следующей — не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 у женщин. Если человек устроится на работу заново — он перестанет получать выплаты.

Перерасчет доплат ждет некоторых сотрудников угольной промышленности. Если человек был занят на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт, то для получения выплаты ему потребуется 25 лет стажа. Для горнорабочих и забойщиков достаточно отработать 20 лет, поясняет Оксана Красовская.

В связи с майскими правками практически для всех пенсионеров изменится график выплат. Если пенсию начисляют 1—3 мая, то она поступит досрочно — до 30 апреля. Если с 8 по 10 число, то пенсию перечислят 4—7 мая. Изменения могут зависеть от региона, но общий принцип одинаков.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей ко Дню Победы, цитирует Life.ru партнера управляющей компании PG Partners Светлану Петрикову. Деньги будут перечислены вместе с пенсией за май. Возможны и региональные доплаты для ветеранов, блокадников и тружеников тыла. Сумма зависит от субъекта — в среднем это от 2 до 25 тысяч рублей.