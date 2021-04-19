Юрист рассказала, как изменится выплата пенсий с 1 мая

Размер пенсий и график их выплат изменятся с 1 мая. Доплаты пересчитают для бывших членов экипажей судов гражданской авиации и сотрудников угольной промышленности, рассказала юрист Оксана Красовская.
Сумму дополнительного соцобеспечения пересчитают для пилотов, штурманов и некоторых категорий инженеров. Как рассказала
Перерасчет доплат ждет некоторых сотрудников угольной промышленности. Если человек был занят на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт, то для получения выплаты ему потребуется 25 лет стажа. Для горнорабочих и забойщиков достаточно отработать 20 лет, поясняет Оксана Красовская.
В связи с майскими правками практически для всех пенсионеров изменится график выплат. Если пенсию начисляют 1—3 мая, то она поступит досрочно — до 30 апреля. Если с 8 по 10 число, то пенсию перечислят 4—7 мая. Изменения могут зависеть от региона, но общий принцип одинаков.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей ко Дню Победы, цитирует Life.ru партнера управляющей компании PG Partners Светлану Петрикову. Деньги будут перечислены вместе с пенсией за май. Возможны и региональные доплаты для ветеранов, блокадников и тружеников тыла. Сумма зависит от субъекта — в среднем это от 2 до 25 тысяч рублей.
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