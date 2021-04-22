Академик РАН назвал два условия вакцинации переболевших COVID

После заболевания должно пройти 3 месяца, чтобы делать прививку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для вакцинации от коронавируса должно пройти три месяца после перенесенного заболевания. Однако препарат нельзя ставить ранее, чем восстановится организм, считает академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

«Болезнь COVID-19 дает неполноценный клеточный гуморальный иммунитет, и антитела образуются, может быть, не самые лучшие. Как показала наша совместная работа с Венским университетом, в 50% случаев вируснейтрализующие антитела вовсе не образуются. Поэтому мы считаем, что месяца через три после перенесенного COVID-19 все равно нужно вакцинироваться. Конечно, до вакцинации необходимо полностью восстановиться, не делать прививку в условиях ослабленного болезнью организма», — сообщил он RT.

Противопоказанием к вакцинации, как ранее говорила иммунолог-аллерголог Гульмира Багдасарян, является обострение сезонной аллергии, передает телеканал 360. Для пожилых людей противопоказанием к вакцинации является наличие заболеваний иммунной системы. А телеведущая и врач Елена Малышева вообще не советует ставить прививку пожилым, а также людям с диабетом или ожирением, сообщает « Царьград ».