Кремль: какая тема будет запретной на встрече Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в случае встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не будет с ним обсуждать вопросы, связанные с Крымом. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что «такой темы, как Крым, не существует».

«Президент сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует. Поэтому здесь нечего обсуждать», — сказал Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин во время вчерашних переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко не возвращался к теме того, что республика официально не признает полуостров российским. «Это суверенное право Беларуси. Это совсем не осложняет наши отношения. Они очень многопрофильные, отношения развиваются в рамках Союзного Государства, интеграционных процессов», — добавил Песков.

Владимир Путин 23 апреля во время встречи с Лукашенко сообщил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое удобное для него время. Президент РФ отметил, что на встрече могут обсуждаться только двусторонние отношения России и Украины.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума. Во время голосования более 90% участников высказались за включение республики в состав РФ. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина намерена вернуть себе полуостров.