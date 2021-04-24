Сотрудница курганского штаба Навального объявила голодовку

Лопатину приговорили к 10 суткам ареста за неповиновение полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудница курганского штаба осужденного блогера Алексея Навального Софья Лопатина, которую арестовали в общей сложности на 40 суток, посчитала это слишком строгим наказанием и объявила голодовку. Об этом организация написала на своей страничке в Twitter.

«Софья Лопатина, сотрудница штаба, объявила голодовку в знак протеста против ее незаконного ареста и нереально большого срока. Софье дали 40 суток по полностью сфабрикованному делу. Она не может с этим мириться», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лопатину приговорили на 10 суток ареста за неповиновение полиции. Еще 30 суток активистка получила за организацию митинга. «Это настоящее безобразие. Обязательно будем оспаривать», — пояснили в штабе.

В ГУ МВД по Курганской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. «Я уточню всю информацию по этому вопросу и перезвоню вам позже», — отметила врио руководителя пресс-службы ведомства Анжелика Полунина.

Уголовное «дело Ив Роше», по которому проходил Алексей Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. Тогда Алексея приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и испытательному сроку в пять лет. Осенью 2020 года ФСИН обвинила его в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Теперь блогер находится в колонии.