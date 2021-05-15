СМИ: телефонного мошенника можно разоблачить одной фразой

Заставить телефонного мошенника, притворяющегося силовиком, бросить трубку можно спросив номер его кабинета. Об этом журналистам рассказал бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.
«При телефонном звонке от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов <…> надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор», — отметил Игнатов в интервью «Радио Sputnik».
По его словам, настоящие сотрудники силовых структур действительно могут позвонить любому россиянину, если им понадобится, но делают это редко. Им не составит труда назвать свое имя, фамилию, звание, номер кабинета и даже дать телефон дежурного.
Подписывайтесь на URA.RU в