15 мая 2021

СМИ: телефонного мошенника можно разоблачить одной фразой

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, разговор по телефону, сотовый телефон, телефонный разговор, телефонный звонок
У телефонного мошенника, притворяющегося полицейским нужно спросить номер его кабинета. Фото:

Заставить телефонного мошенника, притворяющегося силовиком, бросить трубку можно спросив номер его кабинета. Об этом журналистам рассказал бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

«При телефонном звонке от человека, который представился сотрудником правоохранительных органов <…> надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор», — отметил Игнатов в интервью «Радио Sputnik».

По его словам, настоящие сотрудники силовых структур действительно могут позвонить любому россиянину, если им понадобится, но делают это редко. Им не составит труда назвать свое имя, фамилию, звание, номер кабинета и даже дать телефон дежурного.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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