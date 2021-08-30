30 августа 2021

Евросоюз закрыл границы для США, Израиля и еще трех стран

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Из-за плохой эпидемиологической обстановки, ЕС закрыл границы для шести стран Фото:
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Коронавирус COVID-19

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в мире, Евросоюз ограничил въезд для шести стран. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС обновил список стран, для которых ограничения на поездки должны быть сняты. В частности, Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США были исключены из этого списка», — цитирует документ РИА «Новости».

С 27 августа Россия сняла ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Кроме того, увеличилось количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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