Евросоюз закрыл границы для США, Израиля и еще трех стран

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в мире, Евросоюз ограничил въезд для шести стран. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Совет ЕС обновил список стран, для которых ограничения на поездки должны быть сняты. В частности, Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США были исключены из этого списка», — цитирует документ РИА «Новости».
С 27 августа Россия сняла ограничения на рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Кроме того, увеличилось количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.
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