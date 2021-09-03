Десятки банков РФ повысили ставки по ипотеке и потребкредитам

К концу года эксперты прогнозируют процент по ипотеке примерно 9,5%, а на потребительские кредиты до 22% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Десятки российских банков за август повысили ставки по ипотеке и потребительским кредитам. К концу года эксперты прогнозируют процент по ипотеке примерно 9,5%, а на потребительские кредиты до 22%. Об этом сообщают аналитики.

«За август 39 финансовых организаций повысили проценты на жилищные ссуды в диапазоне от 0,1 до 0,5 п. п. А ставки по займам наличными в коридоре от 0,4—2,5 п. п. подняли около 30 финучреждений», — сообщают «Известия» по данным мониторинга «Сравни.ру».

Специалисты, которые приняли участие в опросе газеты, прогнозируют концу года ставки на потребкредиты на уровне от 14,5 до 22%, на ипотеку — 9,5%. «Жесткая конкуренция между банками диктует свои условия, заставляя их играть против ключевой ставки», — отметила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Ранее ЦБ сообщал, что ключевая ставка к 2024 году составит 5-6%. О таком прогнозе сообщается в документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», размещенном на сайте Центробанка России.