Политолог: олигархи хотели устроить войну Путина с Медведевым

Олигархи из 90-х хотели устроить войну между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, однако у них ничего не вышло. Об этом заявил политолог, экс-сотрудник АП Дмитрий Журавлев.
По его словам, в 2008—2012 годах, когда Медведев был президентом, олигархи придумали миф о двух башнях Кремля: консервативно-силовой и либерально-экономической. Лидером первой башни был объявлен Путин, а второй — Медведев, приводит слова Журавлева ИА «Реалист». Они планировали, что Медведев поддержит на выборах либеральные партии, а те впоследствии помогут ему одержать победу на президентских выборах.
Однако, как считает политолог, Медведев ничем не отличался от Путина. «Они видели путь развития России в рыночной экономике, но тяготели к жесткой вертикали управления. Во внешней политике старались вписаться в западный мир, но требовали хотя бы минимального учета интересов России. Поэтому ни о каком конфликте между Путиным и Медведевым не могло быть и речи», — отметил Журавлев.
Ранее о войне Путина с Медведевым рассказал журналист и писатель Михаил Зыгарь. По его версии, Медведев на протяжении всего своего президентского срока понимал, что в итоге должен будет вернуть власть Путину, но в какой-то момент он подумал, что готов вести собственную игру. Журналист уверен, что именно из-за этого Медведев больше не сможет в будущем стать президентом.
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