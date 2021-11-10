Путин хочет лично встретиться с журналистами

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет в очном формате. Точная дата пока не называется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы готовимся к тому, что пресс-конференция будет проходить в очном формате. По срокам мы вас проинформируем», — сообщил Песков.
Традиционно ежегодные пресс-конференции Владимира Путина проходят в декабре. В 2020 году из-за пандемии встреча состоялась в гибридном формате: часть журналистов находились в президентской резиденции в зале с главой государства, остальные участники могли задать свои вопросы на площадках, организованных в столицах федеральных округов.
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