Путин хочет лично встретиться с журналистами

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в очном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет в очном формате. Точная дата пока не называется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы готовимся к тому, что пресс-конференция будет проходить в очном формате. По срокам мы вас проинформируем», — сообщил Песков.

Традиционно ежегодные пресс-конференции Владимира Путина проходят в декабре. В 2020 году из-за пандемии встреча состоялась в гибридном формате: часть журналистов находились в президентской резиденции в зале с главой государства, остальные участники могли задать свои вопросы на площадках, организованных в столицах федеральных округов.