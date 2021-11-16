В Госдуме 17 ноября пройдет дополнительное пленарное заседание. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
«Совет Государственной Думы предложил провести дополнительное заседание завтра, учитывая, что сегодня мы с вами более двух с половиной часов обсуждали выступление генерального прокурора, а в четверг у нас будет выступление председателя Центрального банка», — передает слова Володина «Дума ТВ». Отмечается, что заседания запланировано на 12:00.
По словам спикера Госдумы, на совещании будут рассматриваться законопроекты, которые необходимы для принятия проекта федерального бюджета. Кроме того, депутаты обсудят «законы, которые ждут люди».
Ранее URA.RU писало, что депутаты Госдумы проведут срочное совещание. Что именно за важные законы будут обсуждаться на заседании, пока неизвестно. Однако источники URA.RU сообщают, что 17 ноября депутатам предстоит «работать в поте лица и принимать законы в авральном режиме».
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