В результате инцидента травмы получили 14 пассажиров автобуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автобус с 35 пассажирами перевернулся в Нижегородской области. Такими данными поделилась пресс-служба ГИБДД по области.

«На 333-м км дороги Нижний Новгород — Иваново водитель автобуса „Хайгер“ не учел дорожные условия, в результате чего съехал на обочину с последующим опрокидыванием. В автобусе находилось 34 пассажира и водитель, детей среди них нет.», — пишет информационный интернет-портал «МВД Медиа» со ссылкой на ведомство.

«Из них 14 получили травмы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются», — дополняет «Пятый канал».

Отмечается также, что в результате инцидента два человека доставлены в больницу, уточняют Nation News. Остальные пассажиры осматриваются на месте врачами, пишет VSE42.Ru.

По некоторым данным, пострадавшие ехали на шоп-тур. Теперь некоторые из них находятся в ЦРБ Балахны. Водитель слишком сильно разогнался и не справился с управлением.