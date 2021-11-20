В Нижегородской области перевернулся автобус с 30 пассажирами. Видео

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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, дтп, общественный транспорт, салон автобуса, авария
В результате инцидента травмы получили 14 пассажиров автобуса Фото:

Автобус с 35 пассажирами перевернулся в Нижегородской области. Такими данными поделилась пресс-служба ГИБДД по области.

«На 333-м км дороги Нижний Новгород — Иваново водитель автобуса „Хайгер“ не учел дорожные условия, в результате чего съехал на обочину с последующим опрокидыванием. В автобусе находилось 34 пассажира и водитель, детей среди них нет.», — пишет информационный интернет-портал «МВД Медиа» со ссылкой на ведомство.

«Из них 14 получили травмы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются», — дополняет «Пятый канал».

Отмечается также, что в результате инцидента два человека доставлены в больницу, уточняют Nation News. Остальные пассажиры осматриваются на месте врачами, пишет VSE42.Ru.

По некоторым данным, пострадавшие ехали на шоп-тур. Теперь некоторые из них находятся в ЦРБ Балахны. Водитель слишком сильно разогнался и не справился с управлением.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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