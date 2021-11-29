В «Единой России» нашли способ упростить поступление в вузы

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» позволит упростить поступление в вузы и сделает систему зачисления прозрачной, отметила Елена Шмелева Фото: пресс-служба «Единой России»

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» должен значительно упростить подачу документов в вузы и создать условия для подачи документов абсолютно всем категориям абитуриентов. На официальном сайте «Единой России» сообщили, что суперсервис был протестирован в 2021 году при участии 442 вузов России.

«Комиссия Генсовета „Единой России“ по образованию и науке предлагает в 2022 году создать условия для подачи документов абсолютно всеми категориями абитуриентов, включая поступающих по особой квоте, договору о целевом обучении, инвалидов и лиц с ОВЗ. Нужна также интеграция суперсервиса с государственными информационными системами. Это позволит автоматизированно загружать сведения об абитуриенте, в первую очередь — о его личных достижениях, которые у него к этому моменту накоплены», — сообщила глава Комиссии Генсовета ЕР по образованию и науке Елена Шмелева.

Для того, чтобы сделать систему зачисления прозрачной, необходимо формировать рейтинговые списки абитуриентов и реестры их согласий на зачисление по принципу «единого окна», подчеркнула Шмелева. Также была разработана динамическая математическая модель, которая дает возможность абитуриентам в течение нескольких дней выбрать одну из тех программ, на которые они предварительно проходят. В ЕР предложили с 2022 года дать возможность приема через «Поступление в вуз онлайн» на программы бакалавриата и специалитета, а также обеспечить полное информационное сопровождение приема через суперсервис. Также «Единая Россия» будет добиваться снижения бюрократической нагрузки на преподавателей, отметила Шмелева.

Отмечается, что в Рособрнадзоре и Минпросвещения РФ поддержали инициативу ЕР. «Мы обязательно учтем и внедрим в нашу деятельность эти предложения», — заявил замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев. В ведомстве также отметили, что продолжают работы по снижению бюрократической нагрузки на учителей.

Елена Шмелева предлагает формировать рейтинговые списки абитуриентов и реестры их согласий на зачисление по принципу «единого окна» Фото: пресс-служба «Единой России»