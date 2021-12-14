Россия и Китай обсудят, как противостоять Западу

15 декабря состоится видеосаммит президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке — обсуждение вопроса о противостоянии Западу.
«Переговоры станут кульминацией дипломатического года для Москвы и Пекина, продолжающих сближение в ответ на политику сдерживания со стороны Запада. Каждая из сторон видит в другой опору в противостоянии внешним вызовам», — пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что у России и Китая разные противоречия с западными странами. Так, трудности у РФ связаны с активностью НАТО и США у границ государства и на территории постсоветского пространства, у Китая — с антикитайскими объединениями в Индо-Тихоокеанским регионе. Москва и Пекин выбрали сотрудничество без вступления в военный союз, в противостоянии западу они действуют «спиной к спине», как отметило МИД КНР.
Ранее в Европарламенте обвинили РФ и Китай в кибератаках на Евросоюз. Сообщалось, что атаки угрожают европейской демократии и повседневной жизни граждан.
15 декабря состоится видеосаммит президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке — обсуждение вопроса о противостоянии Западу. «Переговоры станут кульминацией дипломатического года для Москвы и Пекина, продолжающих сближение в ответ на политику сдерживания со стороны Запада. Каждая из сторон видит в другой опору в противостоянии внешним вызовам», — пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что у России и Китая разные противоречия с западными странами. Так, трудности у РФ связаны с активностью НАТО и США у границ государства и на территории постсоветского пространства, у Китая — с антикитайскими объединениями в Индо-Тихоокеанским регионе. Москва и Пекин выбрали сотрудничество без вступления в военный союз, в противостоянии западу они действуют «спиной к спине», как отметило МИД КНР. Ранее в Европарламенте обвинили РФ и Китай в кибератаках на Евросоюз. Сообщалось, что атаки угрожают европейской демократии и повседневной жизни граждан.