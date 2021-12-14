14 декабря 2021

Россия и Китай обсудят, как противостоять Западу

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Россия и Китай сближаются в связи с политикой Запада Фото:

15 декабря состоится видеосаммит президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке — обсуждение вопроса о противостоянии Западу.

«Переговоры станут кульминацией дипломатического года для Москвы и Пекина, продолжающих сближение в ответ на политику сдерживания со стороны Запада. Каждая из сторон видит в другой опору в противостоянии внешним вызовам», — пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что у России и Китая разные противоречия с западными странами. Так, трудности у РФ связаны с активностью НАТО и США у границ государства и на территории постсоветского пространства, у Китая — с антикитайскими объединениями в Индо-Тихоокеанским регионе. Москва и Пекин выбрали сотрудничество без вступления в военный союз, в противостоянии западу они действуют «спиной к спине», как отметило МИД КНР.

Ранее в Европарламенте обвинили РФ и Китай в кибератаках на Евросоюз. Сообщалось, что атаки угрожают европейской демократии и повседневной жизни граждан.

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15 декабря состоится видеосаммит президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке — обсуждение вопроса о противостоянии Западу. «Переговоры станут кульминацией дипломатического года для Москвы и Пекина, продолжающих сближение в ответ на политику сдерживания со стороны Запада. Каждая из сторон видит в другой опору в противостоянии внешним вызовам», — пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что у России и Китая разные противоречия с западными странами. Так, трудности у РФ связаны с активностью НАТО и США у границ государства и на территории постсоветского пространства, у Китая — с антикитайскими объединениями в Индо-Тихоокеанским регионе. Москва и Пекин выбрали сотрудничество без вступления в военный союз, в противостоянии западу они действуют «спиной к спине», как отметило МИД КНР. Ранее в Европарламенте обвинили РФ и Китай в кибератаках на Евросоюз. Сообщалось, что атаки угрожают европейской демократии и повседневной жизни граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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