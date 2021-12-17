Флорист рассказала, как сэкономить на новогодней елке

Флорист предложила заменить большую новогоднюю ель на маленькую в горшочке Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новогоднюю ель можно заменить бумажной елкой или любым домашним растением. С таким предложением выступила Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. Одним из способов замены новогоднего атрибута она также назвала натуральную ель небольшого размера в горшочке.

«Елку можно сделать из бумаги, можно сделать ее из утеплителя — такую стилизованную елку, и это будет интересно смотреться. Можно купить разноцветные шары или взять то, что осталось от старых елок, и сделать елку из шаров в виде конуса. Горшок любого растения можно украсить или купить новогодний горшок, их достаточно во всех магазинах. Можно насыпать на землю искусственный снег, привязать к растению маленькие елочные игрушки, мишуру», — сообщила флорист в эфире радио Sputnik.

Сафронова добавила, что небольшие живые ели в горшках проживут достаточно долго. Только она требует более строгого ухода, нежели кактусы или алоэ: хвойные растения любят прохладный и влажный воздух. Чтобы ель прожила до весны с последующей пересадкой, необходимо регулярно поливать и опрыскивать растение, не ставить его рядом с батареей, а также, по словам Сафроновой, для елки будет идеально, если поставить рядом увлажнитель воздуха.