25 декабря 2021

Путин провел телефонный разговор с главой Египта ас-Сиси

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Сайт президента России, улыбка, разговор по телефону, путин владимир
Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились поддерживать тесные контакты Фото:

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы российско-египетских отношений. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-египетских отношений. Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС „Эль-Дабаа“ и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», — сообщается в релизе.

Также отмечается, что Египет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне 2022 года. Главы государств затронули международные темы и обсудили близость подходов России и Египта в отношении ситуации в Ливии.

В сообщении говорится, что Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились поддерживать тесные контакты. Также президенты тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Ранее сообщалось, что в ноябре председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия, пишет RT. В Египте одобрили российскую вакцину «Спутник Лайт».

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Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы российско-египетских отношений. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. «Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-египетских отношений. Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС „Эль-Дабаа“ и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», — сообщается в релизе. Также отмечается, что Египет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в июне 2022 года. Главы государств затронули международные темы и обсудили близость подходов России и Египта в отношении ситуации в Ливии. В сообщении говорится, что Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились поддерживать тесные контакты. Также президенты тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Ранее сообщалось, что в ноябре председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия, пишет RT. В Египте одобрили российскую вакцину «Спутник Лайт».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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