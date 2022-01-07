Не стало Анатолия Квашнина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Генерал армии, Герой РФ, бывший начальник Генерального штаба РФ Анатолий Квашнин скончался. Причиной смерти названа коронавирусная инфекция.

«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус», — сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин в беседе с РИА «Новости».

В 1994 году Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, пишет деловое издание «Взгляд». В 1995 году он стал командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Возглавлял Генштаб вооруженных сил РФ с 1997 по 2004 год, позже стал полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе.