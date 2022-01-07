Экс-глава Генштаба РФ Квашнин умер от коронавируса. Он начинал штурм Грозного в 1994-м

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Не стало Анатолия Квашнина Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Генерал армии, Герой РФ, бывший начальник Генерального штаба РФ Анатолий Квашнин скончался. Причиной смерти названа коронавирусная инфекция.

«Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус», — сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин в беседе с РИА «Новости».

В 1994 году Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, пишет деловое издание «Взгляд». В 1995 году он стал командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Возглавлял Генштаб вооруженных сил РФ с 1997 по 2004 год, позже стал полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генерал армии, Герой РФ, бывший начальник Генерального штаба РФ Анатолий Квашнин скончался. Причиной смерти названа коронавирусная инфекция. «Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина — коронавирус», — сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин в беседе с РИА «Новости». В 1994 году Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, пишет деловое издание «Взгляд». В 1995 году он стал командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Возглавлял Генштаб вооруженных сил РФ с 1997 по 2004 год, позже стал полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...