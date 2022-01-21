Германия выдала России соратника экс-главы Дагестана

Германия выдала России Османа Махачева — экс-советника бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Махачева обвиняют в получении взятки свыше 20 млн рублей.
«По версии следствия, Махачев… согласился оказать содействие в назначении гражданина на должность главы муниципального образования „Докузпаринский район“… В августе 2017 года Махачев получил от посредника 23 млн рублей», — сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Сегодня Османа Махачева доставят из Франкфурта-на-Майне в Москву. Сопровождать его будут сотрудники ФСИН и российского бюро Интерпола.
Германия выдала России Османа Махачева — экс-советника бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Махачева обвиняют в получении взятки свыше 20 млн рублей. «По версии следствия, Махачев… согласился оказать содействие в назначении гражданина на должность главы муниципального образования „Докузпаринский район“… В августе 2017 года Махачев получил от посредника 23 млн рублей», — сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. Сегодня Османа Махачева доставят из Франкфурта-на-Майне в Москву. Сопровождать его будут сотрудники ФСИН и российского бюро Интерпола.