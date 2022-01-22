22 января 2022

В Подмосковье супруги смертельно отравились. У них остался девятилетний ребенок

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь
Предварительной причиной смерти является пищевое отравление, рассказал источник ТАСС Фото:

В поселке Обухово в Московской области мужчина и женщина погибли в результате отравления. Об этом сообщает представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«По данным следствия, 22 января пострадавшие с признаками отравления были обнаружены родственником в квартире, расположенной по улице Ленина поселка Обухово. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины и его супруги, а также госпитализировала в медицинское учреждение сына погибших», — передает слова Ольги Врадий ТАСС.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что предварительно, причиной гибели супругов стало пищевое отравление. При осмотре квартиры якобы была обнаружена кастрюля с супом, стоявшая на плите, которую отправят на исследование, добавил он.

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В поселке Обухово в Московской области мужчина и женщина погибли в результате отравления. Об этом сообщает представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. «По данным следствия, 22 января пострадавшие с признаками отравления были обнаружены родственником в квартире, расположенной по улице Ленина поселка Обухово. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины и его супруги, а также госпитализировала в медицинское учреждение сына погибших», — передает слова Ольги Врадий ТАСС. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что предварительно, причиной гибели супругов стало пищевое отравление. При осмотре квартиры якобы была обнаружена кастрюля с супом, стоявшая на плите, которую отправят на исследование, добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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