Предварительной причиной смерти является пищевое отравление, рассказал источник ТАСС Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Обухово в Московской области мужчина и женщина погибли в результате отравления. Об этом сообщает представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«По данным следствия, 22 января пострадавшие с признаками отравления были обнаружены родственником в квартире, расположенной по улице Ленина поселка Обухово. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины и его супруги, а также госпитализировала в медицинское учреждение сына погибших», — передает слова Ольги Врадий ТАСС.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что предварительно, причиной гибели супругов стало пищевое отравление. При осмотре квартиры якобы была обнаружена кастрюля с супом, стоявшая на плите, которую отправят на исследование, добавил он.