Фигурист из США призвал отстранить РФ от ОИ из-за допинг-скандала. «Грязные мошенники!»

17 февраля 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

Американец призвал отстранить РФ от Олимпийских игр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине Россию следует полностью отстранить от участия в Олимпийских играх в Пекине из-за допингового скандала с участием15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом заявил американский фигурист Адам Риппон, являющийся бронзовым призером Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. «Олимпийский комитет России необходимо сурово наказать. Они получили пощечину, но до сих пор здесь. Они соревнуются под другим флагом, но у них по-прежнему есть допинговые нарушения, они по-прежнему являются грязными мошенниками! Это очень раздражает! Я думаю, их нужно полностью отстранить от соревнований», — заявил Риппон в интервью изданию Rolling Stone. Фигурист признал, что данная мера является несправедливой по отношению к «чистым» спортсменам из РФ. Им следует разрешить принимать участие в Олимпиаде независимо от ОКР (Олимпийский комитет России). Риппон предложил российским спортсменам проходить квалификацию с жесткими условиями, например, с необходимостью тренироваться в другой части Европы или в Северной Америке. Также фигурист выступил с инициативой устроить спортсменам из РФ выборочное тестирование европейским или североамериканским допинговыми агентствами, которые придерживаются политики абсолютной нетерпимости. Допинг-скандал начался 8 февраля, когда фигуристам РФ не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россию следует полностью отстранить от участия в Олимпийских играх в Пекине из-за допингового скандала с участием15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом заявил американский фигурист Адам Риппон, являющийся бронзовым призером Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. «Олимпийский комитет России необходимо сурово наказать. Они получили пощечину, но до сих пор здесь. Они соревнуются под другим флагом, но у них по-прежнему есть допинговые нарушения, они по-прежнему являются грязными мошенниками! Это очень раздражает! Я думаю, их нужно полностью отстранить от соревнований», — заявил Риппон в интервью изданию Rolling Stone. Фигурист признал, что данная мера является несправедливой по отношению к «чистым» спортсменам из РФ. Им следует разрешить принимать участие в Олимпиаде независимо от ОКР (Олимпийский комитет России). Риппон предложил российским спортсменам проходить квалификацию с жесткими условиями, например, с необходимостью тренироваться в другой части Европы или в Северной Америке. Также фигурист выступил с инициативой устроить спортсменам из РФ выборочное тестирование европейским или североамериканским допинговыми агентствами, которые придерживаются политики абсолютной нетерпимости. Допинг-скандал начался 8 февраля, когда фигуристам РФ не стали вручать золотые медали. Церемонию награждения перенесли, а Валиеву отстранили от выступлений на Олимпиаде в Пекине из-за положительной допинг-пробы. Позже в крови у фигуристки обнаружили запрещенное для спортсменов лекарство триметадизидин, которое применяют для профилактики болезней сердца.