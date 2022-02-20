Столтенберг: в НАТО готовы к новым переговорам с РФ по Украине

Главная цель переговоров — дипломатическое решение конфликта вокруг Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Война на Украине

НАТО поддерживает любые инициативы по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, главная цель — не допустить войны. На фоне возрастающего напряжения североатлантический альянс готов провести новое заседание Совета Россия-НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Прежде всего, важно не допустить новую вооруженную атаку против Украины. По этой причине мы поддерживаем все усилия, предпринимаемые союзниками НАТО по поиску политического решения», — сообщил Столтенберг в эфире телеканала CBS. В связи с этим он заявил о готовности альянса провести заседание Совета Россия-НАТО.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен 20 февраля собрать заседание американского Совета национальной безопасности (СНБ) по ситуации на Украине. Байден и его команда нацбезопасности занимается регулярным мониторингом информации о событиях на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.