CNN: США в тайне от России испытали гиперзвуковое оружие

05 апреля 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

Испытание гиперзвуковой ракеты в США прошло успешно Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ США провели испытание гиперзвуковой ракеты в марте, но не сообщили об этом, чтобы избежать эскалации отношений с Россией. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете в течение двух недель, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией. Поскольку президент Джо Байден собирался отправиться в Европу», — сообщает CNN со ссылкой на представителя Минобороны, знакомого с ситуацией. Сообщается, что США в пятницу отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы избежать неправильной трактовки со стороны РФ. В Минобороны уже откладывали испытания в начале марта по этой же причине, отмечает телеканал. США также выступили против отправки истребителей в Украину из-за опасений, что в России воспримут это как вмешательство НАТО и Америки в ситуацию. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация. Приоритетом российских военных является исключение жертв среди мирных граждан и удары по военной инфраструктуре, отмечал президент. В марте Россия впервые использовала на Украине гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и уничтожила с их помощью склад боеприпасов ВСУ. США и другие страны отправляют Украине оружие. В Кремле предостерегали НАТО от вмешательства в ситуацию на Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг признавал, что это может быть опасным из-за риска эскалации и увеличения числа жертв, передает RT. канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что НАТО не хочет вмешиваться в конфликт на Украине, сообщает деловое издание «Взгляд». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США провели испытание гиперзвуковой ракеты в марте, но не сообщили об этом, чтобы избежать эскалации отношений с Россией. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете в течение двух недель, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией. Поскольку президент Джо Байден собирался отправиться в Европу», — сообщает CNN со ссылкой на представителя Минобороны, знакомого с ситуацией. Сообщается, что США в пятницу отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты, чтобы избежать неправильной трактовки со стороны РФ. В Минобороны уже откладывали испытания в начале марта по этой же причине, отмечает телеканал. США также выступили против отправки истребителей в Украину из-за опасений, что в России воспримут это как вмешательство НАТО и Америки в ситуацию. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация. Приоритетом российских военных является исключение жертв среди мирных граждан и удары по военной инфраструктуре, отмечал президент. В марте Россия впервые использовала на Украине гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и уничтожила с их помощью склад боеприпасов ВСУ. США и другие страны отправляют Украине оружие. В Кремле предостерегали НАТО от вмешательства в ситуацию на Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг признавал, что это может быть опасным из-за риска эскалации и увеличения числа жертв, передает RT. канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что НАТО не хочет вмешиваться в конфликт на Украине, сообщает деловое издание «Взгляд».