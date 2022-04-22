22 апреля 2022

Еврокомиссия пытается обхитрить США и не остаться без газа РФ

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ЕС предлагает компаниям продолжать платить за российский газ в евро Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Еврокомиссия предложила западным компаниям платить за российский газ в евро, так как за оплату в рублях они могут попасть под санкции США. Соответствующая информация приводится в консультативном документе, созданном Еврокомиссией.

«Механизм платежей, изложенный в указе, будет противоречить европейским санкциям, введенным в отношении России. Указ не запрещает автоматически позволять компаниям продолжать платить в евро, объем исключений еще не ясен. Целесообразным было бы запросить у российской стороны подтверждение того, что данная процедура возможна по правилам Указа [о принятии платы в рублях]», — приводит Bloomberg информацию из документа.

Страны Евросоюза в массовом порядке стали заявлять об отказе от российских энергоресурсов в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за спецоперации также были введены масштабные санкции против России. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ «недружественным странам» за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. А спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что РФ есть куда перенаправить экспорт газа из Европы, пишут «Дни.ру».

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Еврокомиссия предложила западным компаниям платить за российский газ в евро, так как за оплату в рублях они могут попасть под санкции США. Соответствующая информация приводится в консультативном документе, созданном Еврокомиссией. «Механизм платежей, изложенный в указе, будет противоречить европейским санкциям, введенным в отношении России. Указ не запрещает автоматически позволять компаниям продолжать платить в евро, объем исключений еще не ясен. Целесообразным было бы запросить у российской стороны подтверждение того, что данная процедура возможна по правилам Указа [о принятии платы в рублях]», — приводит Bloomberg информацию из документа. Страны Евросоюза в массовом порядке стали заявлять об отказе от российских энергоресурсов в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за спецоперации также были введены масштабные санкции против России. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ «недружественным странам» за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. А спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что РФ есть куда перенаправить экспорт газа из Европы, пишут «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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