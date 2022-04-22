Еврокомиссия пытается обхитрить США и не остаться без газа РФ

23 апреля 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

ЕС предлагает компаниям продолжать платить за российский газ в евро Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Еврокомиссия предложила западным компаниям платить за российский газ в евро, так как за оплату в рублях они могут попасть под санкции США. Соответствующая информация приводится в консультативном документе, созданном Еврокомиссией. «Механизм платежей, изложенный в указе, будет противоречить европейским санкциям, введенным в отношении России. Указ не запрещает автоматически позволять компаниям продолжать платить в евро, объем исключений еще не ясен. Целесообразным было бы запросить у российской стороны подтверждение того, что данная процедура возможна по правилам Указа [о принятии платы в рублях]», — приводит Bloomberg информацию из документа. Страны Евросоюза в массовом порядке стали заявлять об отказе от российских энергоресурсов в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за спецоперации также были введены масштабные санкции против России. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ «недружественным странам» за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. А спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что РФ есть куда перенаправить экспорт газа из Европы, пишут «Дни.ру». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Еврокомиссия предложила западным компаниям платить за российский газ в евро, так как за оплату в рублях они могут попасть под санкции США. Соответствующая информация приводится в консультативном документе, созданном Еврокомиссией. «Механизм платежей, изложенный в указе, будет противоречить европейским санкциям, введенным в отношении России. Указ не запрещает автоматически позволять компаниям продолжать платить в евро, объем исключений еще не ясен. Целесообразным было бы запросить у российской стороны подтверждение того, что данная процедура возможна по правилам Указа [о принятии платы в рублях]», — приводит Bloomberg информацию из документа. Страны Евросоюза в массовом порядке стали заявлять об отказе от российских энергоресурсов в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Из-за спецоперации также были введены масштабные санкции против России. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ «недружественным странам» за рубли, потому что в сложившейся ситуации не имеет смысла вести расчеты в валюте при экспорте в Европу российских товаров. А спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что РФ есть куда перенаправить экспорт газа из Европы, пишут «Дни.ру».