В России посадили мигранта, финансировавшего террористов

Мужчина финансировал террористов, а друзья его покрывали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Хабаровске ликвидировали канал финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.

«В Хабаровске проживали пять граждан одной из стран Центральной Азии, один из них добровольно финансировал террористов, а остальные, зная об этом, не сообщали в правоохранительные органы», — передает РИА «Новости». Возбуждены два уголовных дела по части 1.1. статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности» и четыре по статье 205.6 «Несообщение в органы власти».

Четверо получили по решению суда штрафы. Финансировавший террористов мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы, из них два года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Верховный суд признал «Хайат Тахрир аш-Шам» террористической организацией в 2020 году. Официальный представитель организации Абу Халед аш-Шами был ликвидирован в результате ракетного удара ВВС Сирии к югу от Идлиба в 2021 году, напоминает RT.