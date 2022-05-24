В России посадили мигранта, финансировавшего террористов

В Хабаровске ликвидировали канал финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.
«В Хабаровске проживали пять граждан одной из стран Центральной Азии, один из них добровольно финансировал террористов, а остальные, зная об этом, не сообщали в правоохранительные органы», — передает РИА «Новости». Возбуждены два уголовных дела по части 1.1. статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности» и четыре по статье 205.6 «Несообщение в органы власти».
Четверо получили по решению суда штрафы. Финансировавший террористов мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы, из них два года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.
Верховный суд признал «Хайат Тахрир аш-Шам» террористической организацией в 2020 году. Официальный представитель организации Абу Халед аш-Шами был ликвидирован в результате ракетного удара ВВС Сирии к югу от Идлиба в 2021 году, напоминает RT.
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В Хабаровске ликвидировали канал финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ. «В Хабаровске проживали пять граждан одной из стран Центральной Азии, один из них добровольно финансировал террористов, а остальные, зная об этом, не сообщали в правоохранительные органы», — передает РИА «Новости». Возбуждены два уголовных дела по части 1.1. статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности» и четыре по статье 205.6 «Несообщение в органы власти». Четверо получили по решению суда штрафы. Финансировавший террористов мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы, из них два года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Верховный суд признал «Хайат Тахрир аш-Шам» террористической организацией в 2020 году. Официальный представитель организации Абу Халед аш-Шами был ликвидирован в результате ракетного удара ВВС Сирии к югу от Идлиба в 2021 году, напоминает RT.