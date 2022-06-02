В АТОР предложили россиянам дорогой отдых в Иране

02 июня 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Самый дешевый тур в Иран будет стоить не меньше 209 тысяч рублей на двоих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В условиях многочисленных санкций российские туристы смогут посетить Иран. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). «В условиях ограниченности доступных зарубежных стран для отдыха российских туристов туроператоры стремятся освоить новые для себя направления. Так, самый насыщенный тур Ирана „Персия. Глубокое познание“ предполагает знакомство с древними и величественными памятниками Древней Персии в Тегеране, Кермане и его пригороде, в Йезде и Исфахане. Заплатить за такой запоминающийся отдых нужно от 325 тысяч рублей на двоих. В тур включен перелет, проживание в отелях категории 4-5 звезд, трансферы, услуги гида, экскурсионная часть», — сообщается на сайте АТОР. При этом самый дешевый, пятидневный, тур будет стоить от 209 тысяч рублей на двоих. В АТОР отмечают, что Иран упростил правила получения виз и въезда в страну. Ранее для российских туристов резко подорожал отдых в Турции и Египте. Так, средний чек при бронировании туров в Турцию на апрель составляет 104 тысяч рублей, в Египет — 129,82 тысячи рублей, что соответственно на 35,8% и 34,7% дороже, чем в ноябре 2021 года. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В условиях многочисленных санкций российские туристы смогут посетить Иран. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). «В условиях ограниченности доступных зарубежных стран для отдыха российских туристов туроператоры стремятся освоить новые для себя направления. Так, самый насыщенный тур Ирана „Персия. Глубокое познание“ предполагает знакомство с древними и величественными памятниками Древней Персии в Тегеране, Кермане и его пригороде, в Йезде и Исфахане. Заплатить за такой запоминающийся отдых нужно от 325 тысяч рублей на двоих. В тур включен перелет, проживание в отелях категории 4-5 звезд, трансферы, услуги гида, экскурсионная часть», — сообщается на сайте АТОР. При этом самый дешевый, пятидневный, тур будет стоить от 209 тысяч рублей на двоих. В АТОР отмечают, что Иран упростил правила получения виз и въезда в страну. Ранее для российских туристов резко подорожал отдых в Турции и Египте. Так, средний чек при бронировании туров в Турцию на апрель составляет 104 тысяч рублей, в Египет — 129,82 тысячи рублей, что соответственно на 35,8% и 34,7% дороже, чем в ноябре 2021 года.