В России запускают реформу образования

Михаил Мишустин выделил инженерные школы как большое преимущество образовательной системы страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета ИННОПРОМ

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время своего выступления на международной промышленной выставки «Иннопром» рассказал о реформе образования в России. Также он выделил инженерные школы как большое преимущество образовательной системы страны.

«Россия традиционно сильна своей инженерной школой. Часто повторяю, что это наше большое преимущество. И недопустимо его растерять. В партнерстве с высокотехнологичными компаниями мы запустили масштабный проект по созданию на базе вузов передовых инженерных школ. Они станут специализироваться в различных отраслях: от тяжелого машиностроения и авиационной техники до искусственного интеллекта и ядерной энергетики», — цитирует председателя правительства РФ корреспондент URA.RU.

Мишустин уточнил, что были подведены итоги конкурсного отбора среди учебных заведений. По его словам, буквально сегодня завершается работа по заключению соглашений с победителями. Всего это 30 университетов. Они смогут подготовить тысячи современных инженеров, способных решать самые сложные задачи, перенимая опыт у наставников.

Также премьер-министр РФ сказал, что параллельно надо формировать экосистему для стартапов. В том числе через акселерационные программы поддержки проектных команд и университетских инициатив. Причем, у каждой группы разработчиков должен быть свой крупный индустриальный партнер, который поможет им довести новый продукт и пробиться с ним на рынки.

Ранее председатель правительства Российской Федерации говорил о том, что в 15 субъектах России появятся 30 передовых инженерных школ в рамках программы поддержки российских вузов. По его словам, в этом году государство выделит 2,5 млрд рублей на гранты для поддержки вузов. Еще около 4 млрд рублей будет направлено технологическими партнерами, отметил он.

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