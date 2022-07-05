В Брянской области ищут неизвестных, обстрелявших военную часть

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Пресс-конференция Дмитрия Ионина по стрельбе в Камышлове. Екатеринбург, автомат калашникова, оружие, ак-74у-со
Местные жители слышали выстрелы Фото:

Полиция Брянской области объявила в розыск трех неизвестных, которые утром 5 июля атаковали военную часть 12721 в Клинцах. По свидетельству местных жителей, злоумышленники стреляли из автоматов.

«[Нападение произошло] примерно в 4:15 утра. Двое в темно-красной одежде, один — в черной, в масках и вооружены. После нападения скрылись в неизвестном направлении», — передает telegram-канал Mash.

По информации Mash, один из злоумышленников был ранен. В военной части 12721 служат контрактники. Клинцы расположены рядом с госграницей с Украиной.

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Полиция Брянской области объявила в розыск трех неизвестных, которые утром 5 июля атаковали военную часть 12721 в Клинцах. По свидетельству местных жителей, злоумышленники стреляли из автоматов. «[Нападение произошло] примерно в 4:15 утра. Двое в темно-красной одежде, один — в черной, в масках и вооружены. После нападения скрылись в неизвестном направлении», — передает telegram-канал Mash. По информации Mash, один из злоумышленников был ранен. В военной части 12721 служат контрактники. Клинцы расположены рядом с госграницей с Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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