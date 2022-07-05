В Брянской области ищут неизвестных, обстрелявших военную часть

Местные жители слышали выстрелы
Полиция Брянской области объявила в розыск трех неизвестных, которые утром 5 июля атаковали военную часть 12721 в Клинцах. По свидетельству местных жителей, злоумышленники стреляли из автоматов.
«[Нападение произошло] примерно в 4:15 утра. Двое в темно-красной одежде, один — в черной, в масках и вооружены. После нападения скрылись в неизвестном направлении», — передает telegram-канал Mash.
По информации Mash, один из злоумышленников был ранен. В военной части 12721 служат контрактники. Клинцы расположены рядом с госграницей с Украиной.
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