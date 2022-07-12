Кремль: упрощать получение гражданства РФ для белорусов не нужно

12 июля 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Жители Белоруссии интегрированы в российскую реальность, поэтому вопрос об упрощении получения гражданства РФ не стоит Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают, что в упрощении процедуры получения гражданства России для граждан Белоруссии пока нет необходимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил URA.RU, что в рамках развития Союзного государства жители двух стран имеют «максимально возможный одинаковый набор прав». «Дело в том, что в рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил. И граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, может быть, чуть-чуть разными обязанностями», — отметил Песков. Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым упрощается процедура получения российского гражданства для всех украинцев. В Киеве этот документ назвали «посягательством на суверенитет и территориальную целостность» Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Кремле считают, что в упрощении процедуры получения гражданства России для граждан Белоруссии пока нет необходимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил URA.RU, что в рамках развития Союзного государства жители двух стран имеют «максимально возможный одинаковый набор прав». «Дело в том, что в рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил. И граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, может быть, чуть-чуть разными обязанностями», — отметил Песков. Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым упрощается процедура получения российского гражданства для всех украинцев. В Киеве этот документ назвали «посягательством на суверенитет и территориальную целостность» Украины.