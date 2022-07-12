Кремль: упрощать получение гражданства РФ для белорусов не нужно

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Жители Белоруссии интегрированы в российскую реальность, поэтому вопрос об упрощении получения гражданства РФ не стоит Фото:

В Кремле считают, что в упрощении процедуры получения гражданства России для граждан Белоруссии пока нет необходимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил URA.RU, что в рамках развития Союзного государства жители двух стран имеют «максимально возможный одинаковый набор прав».

«Дело в том, что в рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил. И граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, может быть, чуть-чуть разными обязанностями», — отметил Песков.

Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым упрощается процедура получения российского гражданства для всех украинцев. В Киеве этот документ назвали «посягательством на суверенитет и территориальную целостность» Украины.

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В Кремле считают, что в упрощении процедуры получения гражданства России для граждан Белоруссии пока нет необходимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил URA.RU, что в рамках развития Союзного государства жители двух стран имеют «максимально возможный одинаковый набор прав». «Дело в том, что в рамках Союзного государства у нас в целом уже произошла унификация очень многих норм и правил. И граждане России и Белоруссии фактически пользуются максимально возможным одинаковым набором прав, может быть, чуть-чуть разными обязанностями», — отметил Песков. Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым упрощается процедура получения российского гражданства для всех украинцев. В Киеве этот документ назвали «посягательством на суверенитет и территориальную целостность» Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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