Россия отбила ракетную атаку Украины на Херсон

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
В Херсоне сработала система ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО перехватили 10 украинских ракет, выпущенных по Херсону. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Около 04:30 мск в Херсоне работала система ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — передает ТАСС сообщение ВГА.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти региона заявили, что намерены усилить систему противоракетной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поручил в приоритетном порядке уничтожать позиции ВСУ, с которых ведется огонь по освобожденным территориям, пишет агентство Nation News.

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Российские системы ПВО перехватили 10 украинских ракет, выпущенных по Херсону. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона. «Около 04:30 мск в Херсоне работала система ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — передает ТАСС сообщение ВГА. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти региона заявили, что намерены усилить систему противоракетной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поручил в приоритетном порядке уничтожать позиции ВСУ, с которых ведется огонь по освобожденным территориям, пишет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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