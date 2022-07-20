Россия отбила ракетную атаку Украины на Херсон

20 июля 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

В Херсоне сработала система ПВО Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские системы ПВО перехватили 10 украинских ракет, выпущенных по Херсону. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона. «Около 04:30 мск в Херсоне работала система ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — передает ТАСС сообщение ВГА. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти региона заявили, что намерены усилить систему противоракетной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поручил в приоритетном порядке уничтожать позиции ВСУ, с которых ведется огонь по освобожденным территориям, пишет агентство Nation News. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Российские системы ПВО перехватили 10 украинских ракет, выпущенных по Херсону. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона. «Около 04:30 мск в Херсоне работала система ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу», — передает ТАСС сообщение ВГА. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области. Власти региона заявили, что намерены усилить систему противоракетной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также поручил в приоритетном порядке уничтожать позиции ВСУ, с которых ведется огонь по освобожденным территориям, пишет агентство Nation News.