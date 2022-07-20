Пентагон: конфликт на Украине перешел в решающую стадию

Конфликтная ситуация на Украине находятся на решающей стадии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время заседании созданной странами Запада группы, координирующей оказание военной помощи Украине.
«Речь идет о решающей стадии конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины должна быть неотложной», — приводит ТАСС слова главы Пентагона. Он уточнил, что группа западных стран продолжит находить способы помочь Киеву.
Ранее Ллойд Остин заявил, что США поставят Украине новую партию ракет HIMARS. Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбомбили мост через Днепр в Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида.
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