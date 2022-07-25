Сотрудник ГИБДД Ставрополья обогнал начальника с золотым унитазом

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Александр Аржанухин был арестован по обвинению в коррупции Фото:

Арестованный экс-начальник контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин оказался богаче, чем ранее арестованный начальник УГИБДД региона Алексей Сафонов, в особняке которого нашли золотой унитаз. К такому выводу пришли следователи.

«Промышленный райсуд Ставрополя принял к производству иск первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина, добивающегося конфискации имущества Александра Аржанухина. По версии надзора, у семьи офицера оказалось даже больше активов коррупционного происхождения, чем у бывшего начальника управления Алексея Сафонова, прославившегося золотым унитазом», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в суде.

По данным следствия, за восемь лет Аржанухин приобрел 23 объекта недвижимости на общую сумму более 36 миллионов рублей. Однако большая часть квартир, домов и машин была приобретена родственниками бывшего сотрудника ГИБДД.

Бывший начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов прославился тем, что во время обыска в его особняке силовики нашли золотой унитаз. Позже у Сафонова нашли еще 21 дом.

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Арестованный экс-начальник контрольно-профилактического отдела УГИБДД по Ставропольскому краю Александр Аржанухин оказался богаче, чем ранее арестованный начальник УГИБДД региона Алексей Сафонов, в особняке которого нашли золотой унитаз. К такому выводу пришли следователи. «Промышленный райсуд Ставрополя принял к производству иск первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина, добивающегося конфискации имущества Александра Аржанухина. По версии надзора, у семьи офицера оказалось даже больше активов коррупционного происхождения, чем у бывшего начальника управления Алексея Сафонова, прославившегося золотым унитазом», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в суде. По данным следствия, за восемь лет Аржанухин приобрел 23 объекта недвижимости на общую сумму более 36 миллионов рублей. Однако большая часть квартир, домов и машин была приобретена родственниками бывшего сотрудника ГИБДД. Бывший начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов прославился тем, что во время обыска в его особняке силовики нашли золотой унитаз. Позже у Сафонова нашли еще 21 дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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