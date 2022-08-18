The Independent раскрыла цель визита Эрдогана на Украину

19 августа 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган стремится усилить позицию Анкары на Украине, заявил украинский аналитик Михаил Боцюркив Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится усилить позицию Анкары на Украине, он играет роль, которую не может сыграть даже генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет украинский аналитик Михаил Боцюркив в статье британского интернет-издания The Independent. «Он [президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган] позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически», — считает Боцюркив. Согласно статье, Запад нервничает из-за попыток Анкары наладить отношения с Россией, однако Киев может оценить роль Эрдогана как переговорщика. «Он [президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган] позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически. <…> Эрдоган играет роль, которую, я думаю, не может сыграть даже генсек ООН [Антониу Гутерриш]», — считает Боцюркив. Трехсторонняя встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась во Львове 18 августа. Также, Зеленский провел личные переговоры с обоими политиками. В ходе встречи с Гутерришем Эрдоган обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос». Главы двух стран подписал меморандум о восстановлении инфраструктуры Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится усилить позицию Анкары на Украине, он играет роль, которую не может сыграть даже генсек ООН Антониу Гутерриш. Об этом пишет украинский аналитик Михаил Боцюркив в статье британского интернет-издания The Independent. «Он [президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган] позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически», — считает Боцюркив. Согласно статье, Запад нервничает из-за попыток Анкары наладить отношения с Россией, однако Киев может оценить роль Эрдогана как переговорщика. «Он [президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган] позиционирует себя как регионального государственного деятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении — географически, дипломатически и стратегически. <…> Эрдоган играет роль, которую, я думаю, не может сыграть даже генсек ООН [Антониу Гутерриш]», — считает Боцюркив. Трехсторонняя встреча турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, главы Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша состоялась во Львове 18 августа. Также, Зеленский провел личные переговоры с обоими политиками. В ходе встречи с Гутерришем Эрдоган обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «зерновой вопрос». Главы двух стран подписал меморандум о восстановлении инфраструктуры Украины.