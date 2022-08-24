Все торговые центры Москвы «заминировали» анонимы Украины

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Ложное минирование ТЦ Эспланада. Пермь, тц эспланада пермь, ложное минирование
В экстренные службы Москвы сообщили о минировании всех ТЦ Фото:

В Москве «заминировали» все торговые центры. Предположительно, к этому причастны украинские анонимы. Об этом сообщили в экстренных службах Москвы.

«Все торговые центры в Москве „заминировали“ анонимы с Украины. Проводятся выборочные проверки», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Ранее службы получили сообщения о минировании всех торговых центров Москвы.

Ранее из-за сообщений о минировании в Ереване приостановили работу метро. Тогда в МЧС сообщили, что также могли быть заминированы и торговые центры.

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В Москве «заминировали» все торговые центры. Предположительно, к этому причастны украинские анонимы. Об этом сообщили в экстренных службах Москвы. «Все торговые центры в Москве „заминировали“ анонимы с Украины. Проводятся выборочные проверки», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Ранее службы получили сообщения о минировании всех торговых центров Москвы. Ранее из-за сообщений о минировании в Ереване приостановили работу метро. Тогда в МЧС сообщили, что также могли быть заминированы и торговые центры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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