Все торговые центры Москвы «заминировали» анонимы Украины

В экстренные службы Москвы сообщили о минировании всех ТЦ
В Москве «заминировали» все торговые центры. Предположительно, к этому причастны украинские анонимы. Об этом сообщили в экстренных службах Москвы.
«Все торговые центры в Москве „заминировали“ анонимы с Украины. Проводятся выборочные проверки», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Ранее службы получили сообщения о минировании всех торговых центров Москвы.
Ранее из-за сообщений о минировании в Ереване приостановили работу метро. Тогда в МЧС сообщили, что также могли быть заминированы и торговые центры.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»