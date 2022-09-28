Губернатор Чукотки: мобилизованных будут учить спасать жизни

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V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, копин роман
Роман Копин сообщил, что мобилизованных будет учить опытный врач Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

На Чукотке мобилизованных будут учить оказывать первую медицинскую помощь перед отправкой в зону боевых действий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Копин.

«Кроме финансовой помощи, есть много хороших и нужных способов помочь нашим защитникам. Будем обучать всех, кто готовится отправиться в зону боевых действий из Чукотского АО, оказанию первой помощи», — написал Копин в своем telegram-канале.

По его словам, в регионе есть врач Денис Клосс, который имеет опыт работы в зоне боевых действий. Клосс был добровольцем в Донбассе с 2014 года и помогал там раненым. О будет учить мобилизованных помощи при ранениях, травмах и переломах, рассказал губернатор.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Президент РФ принял такое решение в связи со спецоперацией РФ на Украине. Планируется призвать 300 тысяч человек, заявляли в Минобороны РФ. Повестки о мобилизации могут вручать круглосуточно, передает Nation News. У некоторых категорий граждан будет отсрочка. Например, у студентов очной формы обучения, сообщает Пятый канал.

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На Чукотке мобилизованных будут учить оказывать первую медицинскую помощь перед отправкой в зону боевых действий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Копин. «Кроме финансовой помощи, есть много хороших и нужных способов помочь нашим защитникам. Будем обучать всех, кто готовится отправиться в зону боевых действий из Чукотского АО, оказанию первой помощи», — написал Копин в своем telegram-канале. По его словам, в регионе есть врач Денис Клосс, который имеет опыт работы в зоне боевых действий. Клосс был добровольцем в Донбассе с 2014 года и помогал там раненым. О будет учить мобилизованных помощи при ранениях, травмах и переломах, рассказал губернатор. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Президент РФ принял такое решение в связи со спецоперацией РФ на Украине. Планируется призвать 300 тысяч человек, заявляли в Минобороны РФ. Повестки о мобилизации могут вручать круглосуточно, передает Nation News. У некоторых категорий граждан будет отсрочка. Например, у студентов очной формы обучения, сообщает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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