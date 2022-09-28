Губернатор Чукотки: мобилизованных будут учить спасать жизни

28 сентября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Роман Копин сообщил, что мобилизованных будет учить опытный врач Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На Чукотке мобилизованных будут учить оказывать первую медицинскую помощь перед отправкой в зону боевых действий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Копин. «Кроме финансовой помощи, есть много хороших и нужных способов помочь нашим защитникам. Будем обучать всех, кто готовится отправиться в зону боевых действий из Чукотского АО, оказанию первой помощи», — написал Копин в своем telegram-канале. По его словам, в регионе есть врач Денис Клосс, который имеет опыт работы в зоне боевых действий. Клосс был добровольцем в Донбассе с 2014 года и помогал там раненым. О будет учить мобилизованных помощи при ранениях, травмах и переломах, рассказал губернатор. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Президент РФ принял такое решение в связи со спецоперацией РФ на Украине. Планируется призвать 300 тысяч человек, заявляли в Минобороны РФ. Повестки о мобилизации могут вручать круглосуточно, передает Nation News. У некоторых категорий граждан будет отсрочка. Например, у студентов очной формы обучения, сообщает Пятый канал.

На Чукотке мобилизованных будут учить оказывать первую медицинскую помощь перед отправкой в зону боевых действий. Об этом сообщил губернатор региона Роман Копин. «Кроме финансовой помощи, есть много хороших и нужных способов помочь нашим защитникам. Будем обучать всех, кто готовится отправиться в зону боевых действий из Чукотского АО, оказанию первой помощи», — написал Копин в своем telegram-канале. По его словам, в регионе есть врач Денис Клосс, который имеет опыт работы в зоне боевых действий. Клосс был добровольцем в Донбассе с 2014 года и помогал там раненым. О будет учить мобилизованных помощи при ранениях, травмах и переломах, рассказал губернатор. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Президент РФ принял такое решение в связи со спецоперацией РФ на Украине. Планируется призвать 300 тысяч человек, заявляли в Минобороны РФ. Повестки о мобилизации могут вручать круглосуточно, передает Nation News. У некоторых категорий граждан будет отсрочка. Например, у студентов очной формы обучения, сообщает Пятый канал.