04 октября 2022

Сенатор Пушков рассказал о «контрударе» РФ по планам Запада

Пушков: возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ станет контрударом РФ по Западу
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Алексея Пушкова, «энергетические войны» затягивают новые страны Фото:
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Российский сенатор Алексей Пушков назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ контрударом России по Западу. По его словам, «энергетические войны» затягивают новые страны.

«Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею „потолков“ как таковую. Контрудар в ответ на удар», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, «энергетические войны» затягивают новые страны.

После заседания ОПЕК+ принято решение о сокращении добычи нефти в октябре. Об этом сообщает источник в альянсе.

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Российский сенатор Алексей Пушков назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ контрударом России по Западу. По его словам, «энергетические войны» затягивают новые страны. «Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею „потолков“ как таковую. Контрудар в ответ на удар», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, «энергетические войны» затягивают новые страны. После заседания ОПЕК+ принято решение о сокращении добычи нефти в октябре. Об этом сообщает источник в альянсе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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