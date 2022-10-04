Сенатор Пушков рассказал о «контрударе» РФ по планам Запада

Пушков: возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ станет контрударом РФ по Западу

05 октября 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

По словам Алексея Пушкова, «энергетические войны» затягивают новые страны Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский сенатор Алексей Пушков назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ контрударом России по Западу. По его словам, «энергетические войны» затягивают новые страны. «Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею „потолков“ как таковую. Контрудар в ответ на удар», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, «энергетические войны» затягивают новые страны. После заседания ОПЕК+ принято решение о сокращении добычи нефти в октябре. Об этом сообщает источник в альянсе.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал возможное сокращение добычи нефти ОПЕК+ контрударом России по Западу. По его словам, «энергетические войны» затягивают новые страны. «Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею „потолков“ как таковую. Контрудар в ответ на удар», — написал Пушков в своем telegram-канале. По его словам, «энергетические войны» затягивают новые страны. После заседания ОПЕК+ принято решение о сокращении добычи нефти в октябре. Об этом сообщает источник в альянсе.