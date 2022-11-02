Собчак обвинили в деле о незаконной рекламе

02 ноября 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Ксению Собчак признали виновной в незаконной рекламе алкоголя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущую Ксению Собчак признали виновной в незаконной рекламе алкоголя в интернете. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло ей предупреждение. «Признать должностное лицо — ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения. Назначить наказание в виде предупреждения», — следует из документа, который есть в распоряжении РИА «Новости». Ее обвинили в нарушении статьи 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). По закону ей запрещено рекламировать алкогольные напитки в интернете, помимо этого, необходимо маркировать сообщения специальной пометкой — о вреде его потребления. Реклама появилась на Youtube-канале. Собчак рекламировала игристое вино, сообщает УФАС.

Телеведущую Ксению Собчак признали виновной в незаконной рекламе алкоголя в интернете. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло ей предупреждение. «Признать должностное лицо — ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения. Назначить наказание в виде предупреждения», — следует из документа, который есть в распоряжении РИА «Новости». Ее обвинили в нарушении статьи 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). По закону ей запрещено рекламировать алкогольные напитки в интернете, помимо этого, необходимо маркировать сообщения специальной пометкой — о вреде его потребления. Реклама появилась на Youtube-канале. Собчак рекламировала игристое вино, сообщает УФАС.