Собчак обвинили в деле о незаконной рекламе

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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксению Собчак признали виновной в незаконной рекламе алкоголя Фото:

Телеведущую Ксению Собчак признали виновной в незаконной рекламе алкоголя в интернете. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло ей предупреждение.

«Признать должностное лицо — ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения. Назначить наказание в виде предупреждения», — следует из документа, который есть в распоряжении РИА «Новости».

Ее обвинили в нарушении статьи 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). По закону ей запрещено рекламировать алкогольные напитки в интернете, помимо этого, необходимо маркировать сообщения специальной пометкой — о вреде его потребления.

Реклама появилась на Youtube-канале. Собчак рекламировала игристое вино, сообщает УФАС.

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Телеведущую Ксению Собчак признали виновной в незаконной рекламе алкоголя в интернете. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве вынесло ей предупреждение. «Признать должностное лицо — ИП Собчак Ксению Анатольевну виновной в совершении правонарушения. Назначить наказание в виде предупреждения», — следует из документа, который есть в распоряжении РИА «Новости». Ее обвинили в нарушении статьи 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). По закону ей запрещено рекламировать алкогольные напитки в интернете, помимо этого, необходимо маркировать сообщения специальной пометкой — о вреде его потребления. Реклама появилась на Youtube-канале. Собчак рекламировала игристое вино, сообщает УФАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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