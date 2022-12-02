Американцы разнесли Байдена за элитный ужин с Макроном

02 декабря 2022 в 08:24 Размер текста - 17 +

Простые американцы ложатся спать голодными, пока Байден ужинает на полмиллиона долларов, пишут читатели The New York Times Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Читатели американской газеты The New York Times раскритиковали ужин по случаю совместных переговоров между президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном. По мнению комментаторов, устраивать ужины на полмиллиона долларов на фоне того, что некоторые простые американцы не доедают, абсолютно неуместно. «Зачем тусоваться, как олигархи, со сливками элиты бизнеса и развлечений, обедая едой, которую почти никто из вашего рабочего класса не может себе позволить» — возмущается читатель под ником Xoxarle. Далее высказывается мнение, что такими поступками Байден как главное лицо демократов в США заставляет отворачиваться рядовых американцев от поддержки Демократической партии. «Между тем, простые американцы живут в условиях, которые шокировали инспектора ООН, без доступа к чистой воде и канализации, и многие ложатся спать голодными или вынуждены выбирать между едой и лекарствами» — пишет пользователь Maine Islands. Читатель с именем Allen считает, что ужин Байдена и Макрона является актом «бросания еды» в простых американцев, которые периодически вынуждены голодать. «Государственный ужин абсолютно неуместен. Очень плохое время» — заявила Susanna. Под плохим временем автор комментария имеет в виду те финансовые трудности, которые испытывают простые американцы, начиная с пандемии коронавируса. Ранее действующего президента США раскритиковали за неудачное селфи с двумя девочками во время своей поездки на остров Нантакет. Критике подвергаются и конкретные политические действия Байдена, а именно его провальная политика в сфере энергетики, передает RT. Финансовые поблажки американского лидера тем американцам, которые имеют долги по оплате учебы, также, по мнению критиков, негативно сказываются на экономике страны, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели американской газеты The New York Times раскритиковали ужин по случаю совместных переговоров между президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном. По мнению комментаторов, устраивать ужины на полмиллиона долларов на фоне того, что некоторые простые американцы не доедают, абсолютно неуместно. «Зачем тусоваться, как олигархи, со сливками элиты бизнеса и развлечений, обедая едой, которую почти никто из вашего рабочего класса не может себе позволить» — возмущается читатель под ником Xoxarle. Далее высказывается мнение, что такими поступками Байден как главное лицо демократов в США заставляет отворачиваться рядовых американцев от поддержки Демократической партии. «Между тем, простые американцы живут в условиях, которые шокировали инспектора ООН, без доступа к чистой воде и канализации, и многие ложатся спать голодными или вынуждены выбирать между едой и лекарствами» — пишет пользователь Maine Islands. Читатель с именем Allen считает, что ужин Байдена и Макрона является актом «бросания еды» в простых американцев, которые периодически вынуждены голодать. «Государственный ужин абсолютно неуместен. Очень плохое время» — заявила Susanna. Под плохим временем автор комментария имеет в виду те финансовые трудности, которые испытывают простые американцы, начиная с пандемии коронавируса. Ранее действующего президента США раскритиковали за неудачное селфи с двумя девочками во время своей поездки на остров Нантакет. Критике подвергаются и конкретные политические действия Байдена, а именно его провальная политика в сфере энергетики, передает RT. Финансовые поблажки американского лидера тем американцам, которые имеют долги по оплате учебы, также, по мнению критиков, негативно сказываются на экономике страны, сообщает «Национальная служба новостей».