Депутат Госдумы предрек новую задержку ввода главного долгостроя ХМАО

14 декабря 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Евгений Марков: затягивание строительства Нижневартовской окружной больницы продолжится Фото: Александр Елизаров © URA.RU Депутат Госдумы от Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Евгений Марков уверен, что срок сдачи Нижневартовской окружной больницы опять отодвинется. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Для региона это явно неприятная история, которая объективно не закончена и не закончится в ближайшее время. Уверен, что те сроки сдачи, о которых сейчас говорит правительство округа, вновь будут сдвинуты и найдутся на это очередные причины: либо СВО, либо какой-нибудь грипп очередной или еще что-то. Но только не управленческие решения, которые были приняты различными руководителями, которые отвечали за это строительство. В ноябре обратил внимание председателя Следственного комитета России [Александра Бастрыкина] на допущенные неэффективные управленческие решения, что привело к нерациональному расходованию бюджетных средств нескольких субъектов РФ, халатности при выборе подрядчиков. Пусть разбираются с этим», — сказал Марков.



Также работа Маркова по долгострою в Нижневартовске связана и со счетной палатой. «Я жду результатов проверки счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа по строительству Нижневартовской окружной больницы, о чем мы договаривались с Алексеем Леонидовичем Кудриным (на время обращения с председателем Счетной палаты России — прим. URA.RU). Принципиально Кудрин меня поддержал в рамках тех дискуссий, которые мы вели. Несмотря на то, что он ушел на другую работу, политика Счетной Палаты не изменилась. Мной продолжается работа по долгострою с его заместителем», — сказал Марков. Чтобы узнать мнение югорских властей по позиции депутата Госдумы, в департамент общественных внешних связей и молодежной политики отправлен запрос. К моменту написания материала, ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что последний срок, который назывался в качестве сдачи нижневартовской больницы — это март 2023 года. Объект строится в рамках программы «Сотрудничество» уже порядка десяти лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Евгений Марков уверен, что срок сдачи Нижневартовской окружной больницы опять отодвинется. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Для региона это явно неприятная история, которая объективно не закончена и не закончится в ближайшее время. Уверен, что те сроки сдачи, о которых сейчас говорит правительство округа, вновь будут сдвинуты и найдутся на это очередные причины: либо СВО, либо какой-нибудь грипп очередной или еще что-то. Но только не управленческие решения, которые были приняты различными руководителями, которые отвечали за это строительство. В ноябре обратил внимание председателя Следственного комитета России [Александра Бастрыкина] на допущенные неэффективные управленческие решения, что привело к нерациональному расходованию бюджетных средств нескольких субъектов РФ, халатности при выборе подрядчиков. Пусть разбираются с этим», — сказал Марков. Также работа Маркова по долгострою в Нижневартовске связана и со счетной палатой. «Я жду результатов проверки счетной палаты Ханты-Мансийского автономного округа по строительству Нижневартовской окружной больницы, о чем мы договаривались с Алексеем Леонидовичем Кудриным (на время обращения с председателем Счетной палаты России — прим. URA.RU). Принципиально Кудрин меня поддержал в рамках тех дискуссий, которые мы вели. Несмотря на то, что он ушел на другую работу, политика Счетной Палаты не изменилась. Мной продолжается работа по долгострою с его заместителем», — сказал Марков. Чтобы узнать мнение югорских властей по позиции депутата Госдумы, в департамент общественных внешних связей и молодежной политики отправлен запрос. К моменту написания материала, ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что последний срок, который назывался в качестве сдачи нижневартовской больницы — это март 2023 года. Объект строится в рамках программы «Сотрудничество» уже порядка десяти лет.