Зюганов: Госдума готовится к важной встрече с Путиным

Зюганов: руководство Госдумы обсудит с Путиным проблемы страны

03 января 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин и представители Госдумы подведут итоги года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководство Госдумы встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Об этом рассказал лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. «Надо не откладывая провести встречу [с президентом РФ] и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому… Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций», — заявил Зюганов в интервью РИА Новости. По его словам, на встрече планируется подвести итоги года и обменяться опытом, а также организовать работу так, чтобы выполнить установки Путина по денацификации на Украине. Путин ранее сообщил, что в этом году не состоится традиционная праздничная встреча в Кремле, передает RT. Также российский глава не посещал итоговое заседание правительства в конце года, так как он часто контактировал с министрами, передает «Национальная служба новостей». Президент 3 января провел первую рабочую встречу в 2023 году, он поговорил с главой Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Руководство Госдумы встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Об этом рассказал лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. «Надо не откладывая провести встречу [с президентом РФ] и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому… Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций», — заявил Зюганов в интервью РИА Новости. По его словам, на встрече планируется подвести итоги года и обменяться опытом, а также организовать работу так, чтобы выполнить установки Путина по денацификации на Украине. Путин ранее сообщил, что в этом году не состоится традиционная праздничная встреча в Кремле, передает RT. Также российский глава не посещал итоговое заседание правительства в конце года, так как он часто контактировал с министрами, передает «Национальная служба новостей». Президент 3 января провел первую рабочую встречу в 2023 году, он поговорил с главой Министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым.