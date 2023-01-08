В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к терактам на территории РФ

09 января 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Детей обучали работе с самодельными взрывными устройствами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В оздоровительном лагере в Пурдовке в освобожденном Северодонецке украинские военнослужащие готовили детей к диверсиям на территории России. Об этом сообщила военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР. «На территории лагеря была найдена программа игры „Джура“. На сайте этой игры можно увидеть документы, в которых прописано, что они борются с Россией. В итогах написан результат, ожидаемый после прохождения игры: виды тактико-технических действий на местности, а также малых диверсионно-разведывательных групп», — сообщает военнослужащая журналистам РИА Новости. Также ее сослуживец показал найденный на территории лагеря муляж, на котором детей тренировали работе с самодельными взрывными устройствами. «Их дети в 12 лет уже умеют взрывать. Им рассказывали, как это нужно делать», — отмечает он. Ранее в Госдуме РФ приняли закон об уголовной ответственности за диверсии. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

В оздоровительном лагере в Пурдовке в освобожденном Северодонецке украинские военнослужащие готовили детей к диверсиям на территории России. Об этом сообщила военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР. «На территории лагеря была найдена программа игры „Джура“. На сайте этой игры можно увидеть документы, в которых прописано, что они борются с Россией. В итогах написан результат, ожидаемый после прохождения игры: виды тактико-технических действий на местности, а также малых диверсионно-разведывательных групп», — сообщает военнослужащая журналистам РИА Новости. Также ее сослуживец показал найденный на территории лагеря муляж, на котором детей тренировали работе с самодельными взрывными устройствами. «Их дети в 12 лет уже умеют взрывать. Им рассказывали, как это нужно делать», — отмечает он. Ранее в Госдуме РФ приняли закон об уголовной ответственности за диверсии. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.