08 января 2023

В ЛНР нашли базу, где Киев готовил детей к терактам на территории РФ

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Город. Клипарт. Курган, ученики, школьная форма, дети, школьники
Детей обучали работе с самодельными взрывными устройствами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В оздоровительном лагере в Пурдовке в освобожденном Северодонецке украинские военнослужащие готовили детей к диверсиям на территории России. Об этом сообщила военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.

«На территории лагеря была найдена программа игры „Джура“. На сайте этой игры можно увидеть документы, в которых прописано, что они борются с Россией. В итогах написан результат, ожидаемый после прохождения игры: виды тактико-технических действий на местности, а также малых диверсионно-разведывательных групп», — сообщает военнослужащая журналистам РИА Новости.

Также ее сослуживец показал найденный на территории лагеря муляж, на котором детей тренировали работе с самодельными взрывными устройствами. «Их дети в 12 лет уже умеют взрывать. Им рассказывали, как это нужно делать», — отмечает он.

Ранее в Госдуме РФ приняли закон об уголовной ответственности за диверсии. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

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В оздоровительном лагере в Пурдовке в освобожденном Северодонецке украинские военнослужащие готовили детей к диверсиям на территории России. Об этом сообщила военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР. «На территории лагеря была найдена программа игры „Джура“. На сайте этой игры можно увидеть документы, в которых прописано, что они борются с Россией. В итогах написан результат, ожидаемый после прохождения игры: виды тактико-технических действий на местности, а также малых диверсионно-разведывательных групп», — сообщает военнослужащая журналистам РИА Новости. Также ее сослуживец показал найденный на территории лагеря муляж, на котором детей тренировали работе с самодельными взрывными устройствами. «Их дети в 12 лет уже умеют взрывать. Им рассказывали, как это нужно делать», — отмечает он. Ранее в Госдуме РФ приняли закон об уголовной ответственности за диверсии. Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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